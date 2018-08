Larissa Pereira, a "diabinha" de Firmino

Arnaldo Martins 30 Abril 2018 às 21:12 Facebook

Twitter

Em Anfield Road, o egípcio Mohamed Salah é o homem das manchetes, mas o brasileiro Roberto Firmino é outro dos craques que compõem o tridente ofensivo do Liverpool, na companhia de Sadio Mané.

Fora do campo, Firmino conta com o apoio incondicional da mulher Larissa Pereira, que fez furor logo no primeiro dia que o internacional brasileiro foi apresentado no Liverpool. A nova "diabinha" foi uma das alcunhas aplicadas pela Imprensa inglesa.

O futebolista e a modelo conheceram-se há cinco anos, numa discoteca, no Brasil, e a cumplicidade foi imediata. No final da última época, o casal avançou para o casamento, numa cerimónia, em Maceió, capital alagoana, que juntou dezenas de craques do Liverpool, entre eles Philippe Coutinho, um dos melhores amigos de Firmino, que, entretanto, saiu para o gigante Barcelona. "Que Deus abençoe o casal", escreveu Coutinho, na sua página pessoal.

A vida sorri para a dupla, que, nas redes sociais, divulga com frequência várias imagens das suas viagens e dos momentos ternurentos com as suas filhas, Valentina e Bella.

Na ausência do jogador, devido a compromissos profissionais, a bela da Larissa deixa mensagens para o marido, através da rede social Instagram em que soma mais de dois milhões de seguidores. "Eu escolhi-te e voltava a escolher-te outras mil vezes", escreveu a modelo, de 25 anos, que deverá marcar presença no Mundial, na Rússia, para acompanhar o craque.

Firmino, que antes de chegar à Premier League brilhou na Alemanha com a camisola do Hoffenheim, é umas das estrelas em ascensão na seleção brasileira e tem lugar garantido nos eleitos do selecionador Tite. "O professor sabe o que faz, tem o grupo nas mãos e o ambiente é o melhor possível", disse o craque, há dias, a um site brasileiro, onde também se mostrou de bem com a vida: "Agradeço a família que tenho". Muito bem, Roberto.