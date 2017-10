Lena Nitro. A musa do pecado patrocina clube de futebol

Arnaldo Martins Hoje às 18:04, atualizado às 18:05 Facebook

Do sexto escalão do futebol alemão chega-nos a história de Lena Nitro, estrela da indústria pornográfica que virou a nova patrocinadora do SV Oberwürzbach. Mergulhado numa crise financeira, o modesto emblema germânico sentiu necessidade de dar um golpe de asa e contactou os agentes da atriz, que inicialmente se mostraram surpreendidos com a ideia.

Avança o jornal "Bild" que as negociações demoraram apenas dois dias e que o namoro facilmente resultou em casamento, com o nome Lena Nitro a ser agora o patrocínio principal do clube, sendo exibido na frente das camisolas. Por baixo do nome, surge igualmente o endereço do site da atriz, que regista anualmente milhões de visitantes.

A atriz porno, de 30 anos, já se deslocou, inclusive, ao campo de treino do SV Oberwürzbach e fez um ensaio fotográfico com os jogadores para promover a parceria. Os valores do acordo não foram divulgados, mas o golpe de marketing promete ser bastante vantajoso, quer para o clube, quer para a atriz, já que a notícia ganhou enorme impacto mediático. "Nunca se viu um patrocínio como este", escreveu o portal "marketingregistrado".

Desde o começo, os jogadores do SV Oberwürzbach mostraram-se entusiasmados com a ideia e o site do clube também anunciou a nova aquisição com pompa e circunstância. "É com muito orgulho que apresentamos a nossa nova patrocinadora. Bem-vinda ao clube do pecado", foi assim que o emblema germânico apresentou a nova estrela, na conta de Twitter, que registou milhares de comentários em poucas horas.

Independentemente do que a equipa alemã vier a conseguir nas quatro linhas, nada mais será como dantes, pois o patrocinador, vá lá, pouco comum, fez com a legião de fãs da atriz passassem a torcer pelo Oberwürzbach. A par disso, logo nos primeiros dias após o anúncio oficial, o clube registou um aumento considerável de inscrições de sócios. E não há coincidências. A ver vamos se a moda pega.

