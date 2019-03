Lição de dom bosco na vida e dentro da quadra

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Centro dos Antigos Alunos Salesianos existe há 79 anos. Clube portuense conta com 120 basquetebolistas

"Pelos Salesianos, CAAS, CAAS, CAAS". No Centro dos Antigos Alunos Salesianos (CAAS), o grito de equipa é dado desde 1940. São 79 anos de história, conquistas e muita tradição no basquetebol nacional. E para que o ciclo continue é necessário manter a máquina a funcionar. Com equipas masculinas em todos os escalões da formação - minibásquete, sub-8, sub-10, sub-14, sub-16 e sub-18 - e feminina, em sub-14, este emblema portuense conta com mais de 120 praticantes. "Queremos continuar a crescer. Tanto no feminino, onde já temos uma equipa, como em masculino. Outro objetivo é voltar a aparecer em fases finais. Já o temos conseguido nos últimos anos, mas queremos reforçar essa presença", disse José Miranda, presidente do CAAS.

Os tempos foram mudando e, atualmente, só metade dos atletas frequentam o Colégio dos Salesianos do Porto. Os outros..., esses chegam por influência de amigos, por viverem perto daquela zona ou até mesmo por aspirações ambiciosas.