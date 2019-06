Liga das Nações enche hotéis no norte

Delfim Machado e Arnaldo Martins Hoje às 15:58 Facebook

Cidades do Porto e Guimarães estão à espera de 150 mil adeptos. Autoridades obrigam a retirar esplanadas por temerem conflitos

A Liga das Nações é o maior acontecimento desportivo desde o Euro 2004, em Guimarães e no Porto, e isso já se está a refletir nas reservas de alojamentos, que vão estar cheios. Tudo por causa dos mais de 150 mil adeptos que são esperados, entre quarta-feira e domingo, no Norte do país.

Segundo dados da Câmara de Guimarães, aquela cidade vai receber "cerca de 50 mil adeptos". Já a Câmara do Porto prefere não avançar com números, mas fonte ligada ao plano de segurança revelou ao JN que está prevista uma afluência "nunca inferior a 100 mil" pessoas na Invicta. Na prática, isto significa que a população citadina de Guimarães vai duplicar e a do Porto vai aumentar 50 por cento.