Lucia Javorcekova, a musa do ciclismo

Arnaldo Martins Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Da Europa central, eis que surge mais uma estrela do desporto eslovaco, que, nos últimos anos, tem emergido e produzido novos talentos, não só no futebol, com a seleção de Hamsik e companhia.

Cá pelo burgo, também já passaram alguns eslovacos, como Marek Cech no F. C. Porto, mas, agora, esqueçam tudo e centrem-se na destreza e andamento de Lucia Javorcekova, uma pequena deusa do ciclismo. Aos 26 anos, Lucia já soma milhares de quilómetros pelas estradas da Eslováquia (e não só) e alguns troféus nacionais e distritais. Definitivamente, uma mulher virada para as curvas que sabe como pedalar para chegar a bom porto, à semelhança do compatriota e ídolo Peter Sagan.

A paixão pelo desporto começou cedo, por influência familiar, e atingiu disciplinas como o atletismo, a natação e o kickboxing. Uma mistura de estilos que define bem a personalidade da jovem eslovaca, que é seguida por milhares de fãs nas redes sociais, onde costuma partilhar alguns dos momentos do dia a dia e segredos do treino.

No presente, porém, outros palcos chamam a beleza e a estética de Lucia, que se encontra em reflexão e admite fazer uma pausa na modalidade para intensificar os projetos na área da moda e da música. "Nunca me irei desligar do ciclismo, é algo que faz parte de mim. Quando estou a pedalar, sinto-me livre e dona do meu destino", disse recentemente a eslovaca, que já há alguns anos concilia o desporto com o mundo do espetáculo e da moda: "Tudo tem o seu tempo e oportunidade. Gosto de experimentar novos desafios. Vamos ver o que futuro me reserva, mas estou muito otimista".

Passe curto

Nome Lucia Javorcekova

Idade 26 anos

Nacionalidade Eslovaca

Profissão Modelo e DJ