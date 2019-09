Mário Narciso: "Madjer é como Ronaldo, todos perguntam por ele"

Rui Farinha Hoje às 10:39 Facebook

O título europeu, comemorado há uma semana pela seleção de futebol de praia, foi o quinto grande troféu conquistado por Mário Narciso, selecionador português desde 2013. Setubalense de gema, é admirador de Madjer e do amigo José Mourinho. Além de selecionador, trabalha no Vitória de Setúbal, na gestão de sócios, e todos os meses vai a casa da mãe do "Special One" receber o dinheiro das quotas de sócio de toda a família.

Tem no currículo, entre vários troféus, um cetro mundial e dois europeus. Qual é o segredo?

É o trabalho, mas, na verdade, não há equipa nenhuma que não trabalhe. O segredo passa pela qualidade dos jogadores. Sem isso, podemos ser os maiores trabalhadores do mundo, mas não se consegue nada. A vontade e a entrega dos jogadores, alguma sorte, já que no futebol de praia a bola devido à areia nem sempre segue a direção desejada, foram a chave do sucesso. Somos os segundos do ranking mundial, uma honra enorme, apenas atrás do Brasil.

O papel dos jogadores é importante, mas o selecionador também conta...

Claro que sim, também tem a sua quota parte, não posso ser exageradamente humilde. A modalidade tira-me horas de sono, pois eu e a minha equipa levamos muito tempo a observar os adversários, a ver como os podemos enganar [risos].