Maura Rivera, a lotaria de González

São conhecidos como os Beckham do Chile. Falamos de Mark González e Maura Rivera, um dos casais mais mediáticos naquele país da América do Sul.

Aos 33 anos, González regressou ao seu país, depois de aventuras em Espanha e na Rússia, com as camisolas do Bétis e do CSKA de Moscovo, e tem demonstrado boa forma no Magallanes, onde leva dois golos nos últimos cinco jogos. Tem mais de 50 internacionalizações e uma carreira interessante, mas ganhou ainda mais fama quando conquistou o coração da bailarina Maura Rivera, que deu nas vistas em vários programas da televisão chilena.



O casal conheceu-se através das redes sociais e o clique foi imediato. González, que até costuma alinhar em posições mais recuadas, jogou ao ataque e, numa viagem a Paris, agarrou o desafio mais aliciante da sua vida. "Estávamos no Arco do Triunfo e ele pediu-me em casamento. Fiquei muito emocionada", contou, recentemente, Maura Rivera, à televisão do seu país.



A bailarina disse que sim e nem hesitou em travar a carreira, acompanhando o noivo para a gélida Rússia, há oito anos: "Foi o que mais nos aproximou. Fomos para lá viver sozinhos e conhecemo-nos ainda melhor. A Rússia foi decisiva na nossa relação".



O casamento vai de vento em popa e já resultou em dois filhos, que são muito acarinhados pelos pais. "São a extensão do nosso amor. É tudo por eles", diz Maura, que elogia "a simpatia e a integridade" de Mark. O futebolista é mais concreto nos elogios: "Apaixonei-me na primeira vez que a vi. Além do seu corpo, rendi-me à sua graciosidade. Costumo dizer que me saiu a lotaria. Estou muito feliz com a minha mulher e com os meus filhos".



O chileno esteve para desistir do futebol, depois de ter enfrentado alguns problemas físicos, mas Maura foi o maior incentivo para não desistir: "Deu-me tremenda força para tentar de novo e dar a mim mesmo mais uma oportunidade. É uma mulher de sonho". Percebe-se bem, Mark.