Menos 253 pessoas por jogo nos estádios

Sporting sofreu o maior tombo no ranking das assistências. Benfica e F. C. Porto com oscilações ligeiras. Boavista foi o que mais viu a plateia crescer.

A Liga de futebol de 2018/19 teve menos 253 pessoas nas bancadas por jogo, em comparação com o campeonato anterior. O Sporting, cuja média de assistências baixou quase dez mil espectadores, influencia claramente os números, mantendo-se o Benfica como o clube que mais gente arrasta.

A queda leonina, de uma média de 43 623 de 2017/18 para 33 691, condiciona de forma significativa os números, sendo que o F. C. Porto teve, em média, menos 1048 pessoas nas bancadas e o Benfica cresceu 615 adeptos por jogo.