No país do 8 e do 80 com neve até meio das canelas

Vasco Samouco Hoje às 17:47 Facebook

Twitter

André Almeida está em Kaunas, a segunda cidade da ex-república da União Soviética.

Só se conheciam "de nome", mas, mais ou menos um ano depois, quase não têm segredos. Não que a Lituânia inspire André Almeida por aí além, mas a convivência vai resistindo. Ao frio, que chega a ser inimaginável, à comida e até a alguns remendos de racismo. "Não fazia ideia como era, foi tudo novo, agora já estou totalmente adaptado", adianta ao JN, antes de quase sussurrar o veredito: "Surpreendeu-me, mas um pouco pela negativa".

Está bem que Kaunas, a segunda cidade do país, até tem "centros comerciais, espaços verdes e muitos restaurantes", o problema é que faz parte da realidade de Leste e é impossível dissociá-la desse contexto. A começar pelo clima. "Ou é 8 ou 80. No verão, toda a gente sai, mas no inverno faz tanto frio que não anda ninguém na rua, é uma cidade sem vida", explica o defesa, ele que não esquece aquele dia em que a temperatura atingiu os 30 graus... negativos. "Não saí de casa? Tive treino [risos]. Com neve quase até meio das canelas", recorda.

Onde "quase tudo é a metade do preço em relação a Portugal", as pessoas unem-se no respeitinho no trânsito - "Travam logo mal o sinal fica laranja, por exemplo" - mas os laços desfazem-se no preconceito: aqui, são os mais novos a dar o exemplo. "Eu costumava andar com dois amigos mulatos e muitas pessoas mais velhas olhavam com reprovação, algumas até mudavam de passeio... Felizmente, a malta mais nova é mais aberta", completa André.

Passe curto

Nome: André Filipe Lopes Almeida

Clube: FC Stumbras

Idade: 23 anos (16/05/1995)

Posição: Defesa