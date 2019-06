Nun'Álvares : Psicologia para educar miúdos e graúdos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:16 Facebook

Nun'Álvares tem psicólogo a trabalhar com os jovens e os pais para melhorar os níveis de comportamento.

A época terminou e, no que diz respeito aos escalões de formação, os resultados foram positivos no Sport Clube Nun'Álvares (SCNA). Os juniores do emblema de Recarei, em Paredes, conquistaram a subida à 1.a Divisão, da A. F. Porto, e os iniciados alcançaram um feito idêntico.

Mas, apesar do sucesso, a Direção do clube, que tem cerca de 200 atletas, já está a preparar o futuro. Não através da contratação de futebolistas e treinadores, mas com a aposta na formação cívica e no fortalecimento psicológico dos jovens jogadores e ainda dos pais que os acompanham pelos estádios. Com esse intuito, uma das primeiras medidas da equipa diretiva eleita no final de abril foi a celebração de um protocolo com a Delegação da Sobreira da Cruz Vermelha Portuguesa, que permitirá que os jogadores treinem o aspeto mental. "O protocolo prevê apoio psicológico para a academia de formação do SCNA, terá a coordenação da psicóloga Martinha Vidinha e contará com uma equipa multidisciplinar", explica Ricardo Costa, presidente do clube.