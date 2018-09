O furacão que dá ânimo a Bendtner

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 18:37 Facebook

Namorada acompanha loucuras do internacional dinamarquês e deixa fãs loucos com a publicação de fotos escaldantes.

Considerado uma das principais figuras do futebol escandinavo, Nicklas Bendtner tem sido mais falado pelas polémicas fora de campo do que pelos golos marcados pelo Rosenborg ou pela seleção dinamarquesa. No fim de semana passado, o avançado, de 30 anos, voltou a ser notícia pelos piores motivos. Desta vez, por partir, ao murro, as mandíbulas a um taxista. Como também tem sido pelas aparições ao lado da provocante namorada, a sensual Philine Roepstorff, que tem colocado em ebulição os fãs com a publicação de fotos escaldantes.

Bem-sucedida profissionalmente e requisitada pelas grandes marcas, Philine Roepstorff perdeu-se de amores pelo "bad-boy" dinamarquês, que após passagens por Arsenal e Juventus, entre outros clubes, joga no Rosenborg (Noruega). E se Bendtner tem por hábito ser polémico, a compatriota não lhe fica atrás. Porém, é por melhores motivos. Dona de uma silhueta admirável, Philine tem arrasado, nas redes sociais, com a publicação de fotos bem provocantes. Um furacão a que nem Bendtner consegue resistir, ao ponto de terem publicado uma foto em que o futebolista está a nadar nu num lago em Trondheim, na Noruega.

Com 272 mil seguidores no Instagram, Philine Roepstorff passava, muitas das vezes, despercebida ao grande público dinamarquês. Porém, assim que surgiu ao lado de Bendtner tudo se alterou. Passou a ter maior protagonismo, ao ponto de, muitas das vezes, relegar o futebolista para segundo plano. Para isso, muito tem ajudado as escaldantes fotos que publica nas redes sociais, grande parte delas em que posa quase nua. Os fãs agradecem. E Bendtner parece achar piada.

Bilhete de Identidade

Nome: Philine Roepstorff

Idade: 23 anos

Nacionalidade: Dinamarquesa

Profissão: Modelo e designer