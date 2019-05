O que é nacional pode ser bom mas está a jogar cada vez menos

Nuno A. Amaral Hoje às 18:17 Facebook

Número de jogadores portugueses na Liga manteve a tendência de quebra na época que agora chega ao fim.

Terminado o campeonato, há uma conclusão a tirar relativamente aos jogadores nascidos em Portugal utilizados pelas 18 equipas participantes: nos 306 jogos realizados, houve 196 futebolistas lusos com minutos, menos do que na época passada (208) e ainda menos do que na anterior (231). A tendência de quebra acentua-se na percentagem de portugueses com utilização: do total de 533 jogadores em campo, apenas 36,7% foram portugueses, contra 41,1% em 2017/18 e 44,1% em 2016/17.

Sem que, no regulamento de competições da Liga, exista qualquer restrição ao número de estrangeiros nos plantéis (o artigo 77.º alude apenas à obrigatoriedade de haver um mínimo de dez a oito jogadores formados localmente, consoante o clube tenha, ou não, equipa B), os treinadores do escalão principal apostam de forma cada vez mais esporádica em jogadores portugueses.