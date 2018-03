O que importa quando se escolhe uma sapatilha

Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

Quando se trata de escolher as nossas companheiras para os próximos mil quilómetros, há pelo menos três características a ter em conta: o peso, o amortecimento e o "drop".

O peso é, para a maioria dos corredores, o fator principal na escolha de uma sapatilha de corrida. E cada um saberá, por experiência própria, o equilíbrio que melhor convém ao seu conforto e/ou tipo de corrida. Importa, contudo, saber que quanto mais pesado for um sapato, mais energia aeróbica é gasta durante o exercício. E que um sapato leve terá, em princípio, menos amortecimento, dado que a sola contribui com muito do peso. Mais leve, a sapatilha pode dar uma sensação de maior rapidez, real ou não, mas também significa maior agressão para o pé em distâncias mais longas.

Isto remete-nos para a segunda característica de um sapato de corrida: a absorção do impacto, ou seja, o amortecimento, que pode salvar o dia aos corredores mais dados a lesões resultantes da repetição da passada. Dependerá muito da altura e do tipo de sola, embora cada vez mais as marcas tendam a desenvolver materiais mais compactos. Uma prova longa aconselhará a um amortecimento maior, para reduzir os danos do impacto prolongado.

Resta abordar o drop. Pedimos desculpa pela palavra em inglês, mas a denominação já se tornou comum para dizer "diferença entre a altura da sola no calcanhar e na dianteira do pé". Desnível, portanto. O melhor? Mais do que o peso, esta é porventura a característica do sapato de corrida que mais dependerá da experiência individual. Quando mais elevado for o drop, mais a passada se faz pelo calcanhar. As lesões a que cada atleta está mais sujeito varia com as características individuais, pelo que um drop elevado se adequará a alguns enquanto outros sentem-se melhor com drops baixos. A maioria das marcas e modelos têm drops entre os 8 milímetros e os 12 milímetros. Um drop baixo é inferior a 6 milímetros e pode, nas experiências mais próximas da sensação do pé descalço, chegar a zero milímetros.

Posto isto, haverá sempre aqueles pormenores menos técnicos - a impermeabilidade, a transpirabilidade, a cor. Boas escolhas e boas corridas!