O que uma mão tira, a superação devolve

Shaquem Griffin foi amputado com quatro anos de idade, mas nem assim parou e, agora, está muito perto de ser uma estrela da NFL.

Não era suposto nada disto estar a acontecer, só que os alertas médicos e os sermões maternos foram pouco para demover Shaquem Griffin de ir atrás do sonho de algum dia se tornar jogador profissional de futebol americano. "Não era possível", diziam-lhe, agarrados àquela amputação predestinada a empatar-lhe o futuro. Mas foi. E, agora, aquele menino que teve uma infância traumatizada pela genética está às portas da glória.

Há um momento marcante na existência de Shaquem Griffin. Nessa noite, e do alto dos seus quatro anos de idade, não aguentou as dores que o atormentavam desde a nascença, devido à malformação da mão esquerda, e, com o desespero a sair-lhe pelos olhos, dirigiu-se à cozinha decidido a cortar o mal pela raiz. O aparecimento da mãe evitou que o filho, com recurso a uma faca, fizesse justiça por ele próprio, mas horas depois uma equipa de cirurgiões livrou-o, finalmente, do sofrimento.

Nessa altura, já o segundo de dois gémeos era visto regularmente com o objetivo oval que lhe punha um brilho nos olhos. Era a mesma bola que depois da amputação continuou a ser a companhia preferida de Shaquem. Os médicos bem disseram que ele não podia voltar a jogar futebol americano - que, a propósito, se joga maioritariamente com as mãos - e a mãe fazia eco dos conselheiros da medicina, mas, logo no dia seguinte à operação, quando, ainda meio anestesiado, o herdeiro apareceu em casa com as ligaduras ensopadas em sangue após mais uma jogatana com os amigos, se viu que se tratava de uma luta perdida.

Os pais resignaram-se e Shaquem passou a dedicar-se a tempo inteiro à superação que, diz-se, haverá de fazer dele uma estrela da NFL, daquelas pagas a preço de ouro. Foi crescendo e ficando mais rápido. Entrou na universidade, onde rejeitou um lugar de estacionamento especial por não se considerar um deficiente, e apanhou a treinadora que lhe impulsionaria a carreira e arrebitaria o sonho de uma vida.

Ao longo desta história ainda tentaram convencer Shaquem a usar uma prótese de última geração, mas foi sem o empecilho tecnológico que, aos 22 anos, voltou a surpreender todos e mais alguns. E, agora, não faltam equipas dispostas a ajudá-lo a concretizar o objetivo. Há mãos que vão por bem.