O recluso que brilha nos campos da NBA

Vasco Samouco Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Caldwell-Pope cumpre pena de 25 dias num centro de detenção. Anda de pulseira eletrónica e só pode jogar no estado da Califórnia.

Kentavious Caldwell-Pope podia ser só mais um recluso do Centro de Detenção do Departamento da Polícia de Seal Beach. Também podia ser apenas mais um cidadão que abusou no consumo de álcool e outras substâncias antes de se fazer à estrada. Ou um entre muitos que ignoram ordens judiciais na esperança de limpar o cadastro, assim, sem mais nem menos. Caldwell-Pope é isto tudo, só que também é uma estrela da NBA e está remetido à prisão.

Foi ainda como jogador dos Detroit Pistons que Caldwell-Pope começou a meter os pés pelas mãos. À detenção por conduzir sem estar no perfeito juízo, em março do ano passado, seguiu-se o pagamento de uma fiança que o livrava da prisão ao mesmo tempo que também o obrigava a cumprir certas obrigações, sob pena de se meter em mais chatices com as autoridades. Mas nem isso acalmou o basquetebolista, nascido há 24 anos, na Geórgia. Faltou a testes, foi visto em mais uma detenção pelos mesmos motivos da anterior e acabou punido com 12 meses em liberdade condicional enquanto esperava o julgamento definitivo.

Por esta altura, Caldwell-Pope ainda podia dormir em casa e se isso não lhe chegava como consolo, talvez agora lhe dê valor. É que, já como jogador dos LA Lakers e um salário anual a rondar os 17 milhões de euros, foi ao tribunal ficar a saber que durante 25 dias, a começar a 15 de dezembro, estaria remetido a uma prisão e equipado de pulseira eletrónica, pronta a dar sinal de vida sempre e quando o recluso ousasse saltar as fronteiras do estado da Califórnia.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Desde aí, a rotina de Caldwell-Pope é a mais católica possível para um desportista de alta competição. Do Centro de Detenção do Departamento da Polícia de Seal Beach vai para o Pavilhão Staples Center, onde treina e joga, antes de fazer o caminho inverso para passar a noite como mais um recluso desta prisão exclusiva a cidadãos endinheirados - a estadia custa aos inquilinos cerca de 120 euros por dia.

Como não pode acompanhar a equipa quando há jornada para lá das terras californianas, o jovem Caldwell-Pope quase só é visto no pavilhão dos LA Lakers. E é melhor que não se aventure nos próximos dias: outro passo em falso e a próxima pena não será tão simpática.