O sol brilha no outeiro há 100 anos

Sp. Cruz celebra amanhã o centésimo aniversário. Complexo desportivo é prenda há muito desejada.

Formado por um grupo de cinco compinchas numa típica tasca da cidade do Porto, o Sporting Clube da Cruz celebra amanhã um século de existência. Uma data marcante para este clube de Paranhos, que se tornou um exemplo do bairrismo característico das gentes da Invicta e capaz de superar as adversidades com muito amor à camisola. Uma coletividade ímpar, na qual servir a sociedade, sobretudo os jovens com menos recursos financeiros, está à frente de qualquer vitória em campo. E mesmo que os resultados não apareçam, o Sp. Cruz sai sempre a vencer. E por goleada.

Falar do Sp. Cruz é sinónimo de solidariedade. Um clube em que o projeto social é a principal prioridade, permitindo a que mais de uma centena de jovens joguem futebol gratuitamente. Um cenário cada vez mais raro nas grandes cidades e que diferencia os portuenses. Mas não só. A criação de uma IPSS (instituições particular de solidariedade social) foi outra das grandes conquistas da coletividade que também está representada no atletismo e no teatro. Cem anos de grandes conquistas de uma instituição que anseia por uma ajuda esperada há décadas: a construção de um complexo desportivo para substituir o velho pelado do Campo do Outeiro.