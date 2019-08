Para elas foi chegar, ver e colecionar títulos

Rui Almeida Santos Hoje às 17:23 Facebook

Geração vencedora ganhou dois troféus no andebol em três épocas. Novo pavilhão pode nascer em breve

Há quatro anos, Carla Barbosa andava pelas escolas de Santa Maria da Feira a perguntar às meninas se gostavam de experimentar o andebol. O Feirense, que já tinha um projeto consolidado no masculino, preparava-se para se lançar no feminino, uma aposta que se revelaria feliz. "Conseguimos reunir cerca de quarenta atletas. No ano seguinte, fomos campeãs nacionais em infantis, algo que era impensável. Esta época, voltámos a conquistar um título nacional, agora em iniciadas", conta a treinadora, de 29 anos, que lidera a equipa desde a sua criação.

Predestinadas? Geração de ouro? Carla prefere focar-se no empenho das atletas para explicar o percurso vitorioso, que conta ainda com três títulos regionais. Isso e, "diariamente, aumentar a dificuldade no treino para que elas possam evoluir melhor", acrescenta Manuel Gregório, coordenador do andebol do Feirense. Até por aí, no pavilhão municipal de São João de Ver, um dos cinco utilizados pela secção, ninguém estranhava que as iniciadas e as juvenis se misturassem na quadra.