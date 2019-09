Paulo Assunção: "Pelo que joga, João Félix valerá o dobro em breve"

Nuno Barbosa Hoje às 16:49 Facebook

O antigo trinco deixou o futebol há uns anos, mas o futebol não "largou" a família Assunção. Gustavo, o filho mais velho de Paulo, é um dos rostos da equipa sensação da Liga. Ao JN, o ex-jogador também falou de outros temas atuais que se cruzam com a carreira bem-sucedida que alcançou.

Deixou os relvados em 2013. O que faz agora o Paulo Assunção?

De facto deixei de jogar em 2013, mas durante muitos anos, sobretudo no F. C. Porto e no Atlético Madrid, tinha jogos do campeonato, das taças, da UEFA... Agora, simplesmente dedico o meu tempo à família, que esteve privada da minha companhia durante muitos anos.

E nessa família há três filhos que estão a seguir as pisadas do pai.

É verdade, o Gustavo, o João e o Pedro.