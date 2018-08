Pinto da Costa e a taça de campeão: "Este troféu fazia-nos muita falta"

Sofia Esteves Teixeira 14 Maio 2018 às 19:17 Facebook

Durante a entrega da Taça de campeão nacional ao museu do F. C. Porto, o presidente dos dragões deixou elogios a Sérgio Conceição e salientou que a época foi "inesquecível".

"É um troféu que nos fazia muita falta. Representa que vocês estão na história deste clube. Vão ficar perpetuados neste clube e neste museu, na história desta época de sucesso, em que todos estivemos envolvidos", começou por dizer Pinto da Costa para, em seguida, deixar elogios a Sérgio Conceição.

"Quero destacar, em primeiro lugar, Sérgio Conceição que, com toda a sabedoria, no momento em que assinou, disse que não vinha para aprender, mas sim para ensinar, aos que não sabiam, e eram poucos, e aos que sabiam o que era o F. C. Porto. Nas atitudes e na maneira como viveu e sofreu esta época, ensinou-nos que precisamos de trabalhar muito para entrar na história do F. C. Porto. Vocês estão na história por mérito próprio. Quero, no abraço que vou dar ao Sérgio Conceição e ao Herrera, que todos se sintam envolvidos. Nunca esqueceremos esta época e a alegria que nos deram", salientou o líder máximo dos azuis e brancos.