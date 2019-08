Piratas procuram descobrir o mapa do novo pavilhão

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:30 Facebook

Clube vimaranense aposta na formação, mas a falta de espaço próprio está a condicionar o crescimento.

A dez meses de festejar o 50.º aniversário, e ainda sem pavilhão próprio, a direção do Futebol Clube "Os Piratas de Creixomil" tem um sonho bem vincado para as bodas de ouro. "Ter um pavilhão próprio é um objetivo de todos os que gostam da nossa coletividade. Treinámos em seis pavilhões diferentes, por isso, a poucos meses de completarmos 50 anos, um pavilhão próprio seria a prenda ideal", disse o presidente Pedro Pontes, de 49 anos, explicando a origem do nome do clube. "Na década de 70, um grupo de jovens decidiu participar num torneio organizado pelo Vitória de Guimarães. Mas, como não tinham equipamentos, devido à escassez de recursos, um comerciante cedeu umas camisolas alusivas às pastilhas elásticas Pirata. A partir daí, surgiu a designação Os Piratas de Creixomil", contou.

A luta pela construção de um pavilhão próprio não tem sido fácil, mas o dirigente, que irá recandidatar-se a novo mandato de três anos, acredita que o problema poderá ser minimizado. "Creixomil é a maior freguesia de Guimarães e a construção de um pavilhão novo seria benéfico para o clube, para os habitantes e para o concelho. Com um espaço próprio, poderemos progredir e aumentar o número de escalões e de sócios. Queremos avançar com o futsal feminino, desde a formação até aos seniores, mas a falta de espaços e de horários dificulta-nos muito essa tarefa. O que é uma pena, porque há muitas meninas que gostariam de jogar futsal", salientou.