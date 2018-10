Reforços dos grandes sem tempo nem espaço

Nuno A. Amaral Hoje às 18:16 Facebook

Contratações de F. C. Porto, Benfica e Sporting para a época em curso demoram a entrar nos planos dos treinadores em jogos do campeonato.

Decorridos dois meses e sete jornadas do campeonato, é tudo menos acertado dizer que têm sido os reforços a abrilhantar os inícios de época dos três grandes. Em escalas diferentes, F. C. Porto, Benfica e Sporting não estão a tirar rendimento imediato dos jogadores contratados, embora existam exceções em qualquer uma das equipas (ver texto à parte). Nos jogos do campeonato, a regra tem sido mesmo ver as caras novas dos plantéis fora dos planos dos treinadores de dragões, águias e leões, sendo que a Taça da Liga e a Taça de Portugal, já em andamento, surgem como oportunidades a aproveitar a nível interno.

No F. C. Porto, Sérgio Conceição incluiu no plantel seis jogadores adquiridos no defeso, mas só o defesa Éder Militão já mostrou qualidade para se impor no onze azul e branco. Por lesão, o central Mbemba ainda não se pôde estrear e o médio Bazoer também já teve problemas físicos, enquanto os laterais João Pedro e Jorge reúnem poucas ou nenhumas possibilidades de tirar os lugares a Maxi Pereira e Alex Telles. O único golo de um reforço portista chegou por um nome improvável, o do avançado Marius Mouandilmadji, que jogou nove minutos na primeira jornada, tempo suficiente para fechar a goleada ao Chaves.



F. C. Porto



João Pedro - 0 jogos

Mbemba - 0 jogos

Éder Militão - 4 jogos, 0 golos

Jorge - 0 golos

Bazoer - 0 golos

Marius - 1 jogo, 1 golo



A estatística refere-se aos jogos do campeonato

No Benfica, foram nove as contratações postas à disposição de Rui Vitória, mas os laterais Ebuehi e Corchia têm estado lesionados. O guarda-redes Vlachodimos está a resolver o problema da baliza, os centrais Conti e Lema são opções de recurso para o eixo da defesa, mas os médios Alfa Semedo e, sobretudo, Gabriel, estão a ganhar espaço no plantel benfiquista. As aquisições mais sonantes na Luz foram para o ataque, só que, até agora, Ferreyra não correspondeu às expectativas, tal como Castillo, embora ambos se possam queixar de vários problemas físicos.



Benfica



Vlachodimos - 7 jogos

Conti - 1 jogo, 0 golos

Lema - 1 jogo, 0 golos

Corchia - 0 jogos

Ebuehi - 0 jogos

Gabriel - 3 jogos, 0 golos

Alfa Semedo - 4 jogos, 0 golos

Ferreyra - 3 jogos, 1 golo

Castillo - 0 jogos



No Sporting, José Peseiro também recebeu nove reforços e só dois (Nani e Raphinha) estão a mostrar serviço. Os guarda-redes Viviano e Renan foram ultrapassados por Salin na luta pela titularidade na baliza, a exemplo do lateral Bruno Gaspar, batido por Ristovski na corrida ao lugar de lateral-direito. O central Marcelo ainda não se estreou, tal como o médio Sturaro, este devido a uma lesão grave. Gudelj é uma opção válida para o miolo, enquanto Diaby ainda espera por uma oportunidade a sério no ataque.



Sporting



Viviano - 0 jogos

Renan - 0 jogos

Marcelo - 0 jogos

Bruno Gaspar - 1 jogo, 0 golos

Sturaro - 0 jogos

Gudelj - 3 jogos, 0 golos

Nani - 6 jogos, 3 golos

Raphinha - 6 jogos, 0 golos

Diaby - 3 jogos, 0 golos



