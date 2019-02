Romarias espantam campeonatos fora das ligas profissionais

João Faria Hoje às 00:33 Facebook

A paixão da bola por todo o país. Ou como mesmo sem o mediatismo do escalão maior há equipas que arrastam multidões.

É a vitória do futebol fora das duas ligas profissionais. De Norte a Sul, não faltam exemplos de equipas capazes de chamar mais público do que em muitos jogos do campeonato principal.

No distrital de Aveiro, nas duas últimas épocas, os jogos entre o União de Lamas e o Lusitânia de Lourosa chegaram a arrastar dez mil pessoas! Esta temporada, os lusitanistas voltaram aos nacionais e continuam fortes na mobilização.