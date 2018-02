Rose Bertram, a musa de Van der Wiel

Arnaldo Martins Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

O holandês Van der Wiel, que viveu quatro épocas de bom nível ao serviço do Paris Saint-Germain, onde disputou mais de 100 jogos e marcou quatro golos, saiu há dois anos do clube parisiense, mas ainda hoje é lembrado pelos adeptos, pois, para além da competência em campo, contou sempre com um apoio muito especial na bancada: Rose Bertram, uma modelo belga, de curvas firmes e costela lusitana, pois a mãe é portuguesa.

O casal rendeu-se ao amor há mais de uma década, mas o arranque não foi fácil, pois Rose sabe o que quer. "Não podia ser mais uma. Conhecemo-nos através de amigos comuns, mas só passados três anos é que iniciámos a relação. Mas foi algo para valer", disse, recentemente, a namorada do jogador, que está em contagem decrescente para ser mãe de uma menina. Esperemos que tenha uma hora pequenina...

Van der Wiel mudou-se, agora, para o Canadá, onde vai defender a camisola do Toronto, e a bela da Rose, mais uma vez, acompanhou a mudança da cara-metade. "Felicidades, meu amor nesta nova etapa. Estarmos juntos no nascimento da nossa filha em Toronto vai ser inesquecível. Estou muito feliz por este novo capítulo", escreveu a modelo, no Instagram, onde é seguida por milhares de fãs.

A boa forma física da manequim, que tem feito trabalhos para várias marcas internacionais, vem da paixão pelo desporto e o rigor que desenvolveu nas Forças Armadas. Sim, Rose esteve cinco anos no Exército americano, antes de se dedicar, por inteiro, à carreira nas passarelas. O olhar doce esconde a atração pela aventura: "Gosto de fazer snowboard ou escalada, mas também gosto de ficar em casa e comer cheesecake ou pipocas. As que faço são muito melhores do que as que se compram nas lojas". Se ela o diz...

Passe Curto

Nome Rose Bertram

Idade 23 anos

Nacionalidade Belga

Profissão Modelo