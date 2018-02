Saiba onde encontrar grupos de corrida

I.C. Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Não gosta de correr sozinho? O blogue Correr por Prazer criou uma ferramenta que permite registar e descobrir os grupos de corrida que se multiplicam pelo país fora.

Muitos dirão que correr sozinho, com ou sem um companheiro musical, é o melhor do mundo. Muitos outros dirão o contrário. Que nem sequer encontram energia para arrancar para uma manhã fria no desaconchego da solidão. Ou para uma noite quente de verão. Que precisam de um incentivo, uma hora marcada com outros como eles, ou com outros que conhecem trilhos diferentes. Uma motivação.

Foi para estes atletas de sofá que nasceram e começaram a pulular grupos de corrida, para todos os gostos, diurnos, noturnos, pela aurora, no lusco-fusco, para correr em plano ou subir o monte, para aperfeiçoar a velocidade, para aprender a subir escadas, junto ao mar, ao rio, ao pico mais alto. E foi também a pensar nos muitos reticentes que Vítor Dias, responsável pelo blogue de corrida "Correr por Prazer", resolveu criar uma listagem interativa desses grupos.

"Quantas vezes, vamos em trabalho ou de férias e queremos conhecer percursos e trilhos? O ideal é correr com pessoas locais", justifica o também corredor e impulsionador de encontros de amigos para corridas mais animadas.

A rubrica, inserida no blogue, é ainda um produto em desenvolvimento, feito à medida da inscrição - gratuita - de cada um dos grupos. Ainda assim, conta já com 84 sugestões de convívio de corrida, espalhadas pelo território nacional. Só os distritos de Lisboa e do Porto contabilizam 25 grupos cada.