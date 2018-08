Santiago Arroyave: Sem braço até onde o coração o levar

Vasco Samouco 07 Maio 2018 às 17:16 Facebook

Santiago Arroyave tem falta de músculos e ossos, mas sonha com uma carreira de futebolista e é um exemplo de superação.

A vida de Santiago Arroyave inquinou-se ainda antes de pestanejar com a luz da existência. Pensava-se que desfavoravelmente, só que um membro superior em falta foi pouco para lhe estreitar os horizontes, que, pelo contrário, até se alargaram, e de que maneira, com os pés. É sem o braço esquerdo que este adolescente tem espantado quem o vê em campos de futebol e é sem ele que espera construir uma carreira profissional.

Santiago também tem falta de músculos e de ossos no braço direito. Só tem três dedos nessa mão. Isto tudo porque a anestesia caiu mal à mãe quando ela, grávida, estava prestes a entrar num bloco operatório e provocou más-formações ao feto que, menos mal, se tornaria bebé, cresceria e acabaria por se fazer à vida com a alma dos predestinados para a superação. Sempre com a bola como companhia preferida.

Portanto, falta um braço, mas, já diz Santiago Arroyave, "o futebol joga-se com os pés e a cabeça". E se hoje este craque da fornada de 8 de julho de 1999 levanta-se às seis horas da manhã, de maneira a chegar a tempo aos treinos matutinos da equipa principal dos Leones FC, em Itagui, é porque quase antes de conseguir falar já era visto com os amigos das redondezas a acariciar tudo o que lhe aparecia pelo caminho e se arrastasse pelo chão. Aos seis anos, já Santiago dava nas vistas, também porque jogava à bola que se fartava. Sem surpresa, o bairro começou a ser pequeno demais e os vizinhos deixaram de dar tanta luta.

Houve uma altura em que a natação ainda o fez duvidar, mas era mesmo no futebol que via o seu futuro e por isso juntou-se ao modesto, mas simpático, Bello Star e foi lá que um olheiro do Leones se derreteu pelos encantos do prodígio. Aos 14 anos, Santiago Arroyave, que mais tarde também se converteria em moda nas redes sociais, começou a ser nome a andar de boca em boca, e aos 18 já é uma estrela mediática, ao ponto de, por exemplo, ter sido homenageado na terra natal e ser figura num evento de grande dimensão, ao lado de James Rodriguez. Nada mau para quem só quer jogar futebol e ser fonte de inspiração para os que pensam em desistir. Quem precisa de ossos e músculos quando tem uma alma e um coração até ao infinito?