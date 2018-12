São Pedro da Cova. Modelo profissional com investimento de empresários

N.V.S. Hoje às 16:20 Facebook

O regresso de Vítor Catão, bem como a contratação do treinador Armando Santos, marcaram um novo ciclo no emblema de Gondomar.

O plantel passou de totalmente amador, e com treinos à noite, para tornar-se semiprofissional e treinar, diariamente, às 15 horas. Uma mudança que só foi possível devido ao investimento de vários empresários, que colocaram jogadores no emblema mineiro sem que este tivesse de suportar qualquer custo. "Todos saem a ganhar", considera Vítor Catão, responsável pelo futebol do clube.

Num plantel de 25 jogadores, 11 são estrangeiros. Dez de origem brasileira e um internacional sub-17 peruano. "Os empresários colocam cá os jogadores, sem qualquer despesa para nós, com o objetivo de os valorizar. Está a ser uma aposta ganha, pois já temos recebido contactos de clubes das ligas profissionais para contratarem três desses jogadores. No entanto, tudo faremos para que só saiam no final da época, pois temos ambição de disputar a fase de subida aos Nacionais e vencer a Taça da A. F. Porto", revela Vítor Catão, assegurando que "só com o investimento de diversos agentes" é possível ter a estrutura que o clube montou. "Nos moldes atuais, é impossível pensar atingir voos mais elevados sem ser desta forma. Não é qualquer jogador português que aceita treinar à tarde por 150 ou 200 euros", justifica o dirigente, refutando que os jogadores estrangeiros estejam a tirar espaço aos portugueses.

"Somos uma equipa de futebol e não de brasileiros. Todos são tratados de igual forma e só joga quem o treinador entender. Fomos contactados por um empresário que queria colocar dois jogadores no São Pedro da Cova com a obrigatoriedade de terem de jogar, mas isso nunca iremos aceitar", explica Vítor Catão, considerando que, com este tipo de investimento, os "jogadores nacionais também são observados e valorizados".

Bilhete de identidade

Fundação: 13-12-2013

Local de jogos: Estádio do Laranjal

Sócios: 800

Palmarés: Não tem