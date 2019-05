Saucony Peregrine ISO, para os devotos do trail

Carlos Oliveira Hoje às 15:15 Facebook

Diretamente da "Cova da Iria" do trail, nasce a nona geração das famosas Peregrine da Saucony. Não é preciso benzer-se, porque um modelo com quatro distinções pela Runner's World na carreira dispensa grandes apresentações.

Quem acumula quilómetros no monte vai acabar por tropeçar nas icónicas Peregrine da Saucony. Espelham um pouco a imagem daquele eremita que abandonou a cidade para se esconder numa gruta empoeirada rodeado por manuscritos e saberes do mundo.



Ao abrir a caixa



Os modelos da Saucony, do ponto de vista estético, na falta de melhor explicação, têm uma linguagem própria. Ou se ama ou se odeia. As Peregrine ISO têm um esquema de cor muito básico. Combinam o laranja com o preto de uma forma que é apelativa. Fica até a vontade de usar as sapatilhas sem ser no registo de treino.



Estão preparados? Drop de 4mm



A diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé, também conhecida como "drop", é minimalista. Para o atleta perneta que assina esta crítica, não é fácil a primeira reação a um drop de 4mm. Os pés habituam-se facilmente a drops mais elevados (6-8mm) quando passam de muitos quilómetros de estrada para o trail, como foi o caso. Há uma primeira sensação estranha no calcanhar, como se fosse baixo. É como se em vez de calçar umas all-star bota, calçasse a versão sapatilha.



A sola, um ouriço.



A Saucony não está para brincadeiras. A sola PWRTrac é um verdadeiro ladrilhado de pitons. São 78 no total. No terreno não deixam margem para dúvidas. São para agarrar os terrenos mais soltos, com terra fofa, galhos e pedra pequena, sem provocar deslizes ou escorregões.

A primeira corrida foi difícil. O drop não é aquele a que estamos habituados. Mas, como nos filmes de Hollywood, aplica-se o cânone "Não és tu, sou eu". Fomos insistindo e percebemos que são sapatilhas rápidas, em que prevalece a leveza e o conforto. Não diria que são ideais para longas distâncias, até porque pesam 298 gramas, o que favorece mais a velocidade do que o conforto em distância.



Resumindo



As Peregrine ISO são como as promessas religiosas. É preciso cumprir a penitência de as usar para aprender a gostar delas. E, com o longo historial que têm, conquistaram mais um fã.



Preço: 140€



Nota: O produto foi facultado pela marca.