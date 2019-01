Saucony Triumph ISO 5, tirar só para dormir

Carlos Oliveira Hoje às 11:18 Facebook

Chegaram aos nossos pés as Saucony Triumph ISO 5, um modelo otimizado para corrida de estrada, e conhecido pela forte capacidade de acolchoamento.

Ao calçar este modelo, é impossível não sentir de imediato o enorme acolchoamento que envolve todo o sapato. Interessante perceber que para uma sapatilha com espuma, como tecnologia de amortecimento, mantém-se o efeito rampa.

A experiência diz-nos que é difícil equilibrar a balança entre forte amortecimento e peso leve. E sim, este modelo não é leve, por isso não esperem ser mais rápidos em corridas curtas com as Triumph ISO 5.

Qualquer modelo por nós testado leva primeiro um teste de stresse de horas. Mais simples: usamo-las o dia inteiro e vamos correr depois.

Aqui, as Triumph ISO 5 foram surpreendentes. Na primeira corrida, o atleta amador que assina fez mais 8 km do que o previsto inicialmente. Foram 18 km no total, após um dia de trabalho em cima delas.

Não houve o mínimo de dor, ou de desconforto. As sapatilhas são menos flexíveis. Se tentarmos empurrar a ponta da sapatilha contra o calcanhar percebe-se muito facilmente isso. Comparámos com outras sapatilhas e esta destaca-se na dureza. Mau? Não necessariamente. Sapatilhas para longas distâncias são tendencialmente menos flexíveis a partir da sola. E isso faz sobressair o acolchoamento. Já falamos dele, mas não chateia reforçar.

Fresco, fresquinho

Só o mais calorento dos atletas se poderá queixar de as Triumph serem quentes. A malha de tecido que cobre as sapatilhas deixa bem visíveis as fendas. Uma forma muita óbvia de perceber este aspeto: se usarem uma meia branca, vai-se perceber bem a cor. Para correr no verão, sob temperaturas pouco aconselháveis, serão uma excelente opção.

Resumo

As Triumph ISO 5 competem diretamente com outras marcas do mercado no segmento de longas distâncias. São caras, mas cumprem muitos quilómetros até se necessitar de troca de "pneus".

Ficha técnica:

Drop: 8 mm

Altura acolchoamento calcanhar: 32 mm

Altura acolchoamento ponta dos dedos: 24 mm

Peso: 323 g (homem) / 278 g (mulher)

Preço: 175€