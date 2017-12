Elisabete Jacinto Ontem às 16:44 Facebook

Hoje é dia de viagem e de embarque. À assistência não está permitido ir ao Mónaco. As casa estão construídas umas sobre as outras, as ruas são demasiado estreitas e não há espaço para os camiões circularem. Por isso a assistência não assiste à nossa partida. Mas não faz mal. Acima de tudo esta partida junto à marina tem objectivos publicitários, faz parte da promoção da prova, é bonito... Todos gostam e os nossos homens ficam contentes por partir mais cedo. Dão a volta por Itália e vão directos para Sète. Fazem mais quilómetros, cerca de 400. Mas não se importam. Não nos encontramos durante a viagem mas apenas perto do porto. Lá quem chega cedo espera e as assistências são quem mais espera.

Se tudo correr bem com a viagem nada mais há para fazer a não ser recuperar os bilhetes para os camiões e pessoas assim como para os camarotes onde passamos a noite. Já no barco, depois de pousarmos as pouca bagagem que trazemos, vamos todos à procura do jantar. O último jantar do ano!