Sentir-se num grande sem nunca ter lá estado

"O sonho não terminou como queríamos, mas vou recordá-lo para sempre". Luís Manuel afirma-o ao lembrar a reta final da época 2011/12, quando, ao serviço do Gil Vicente, viveu a sensação "indescritível" de chegar à final da Taça da Liga.

"Foi uma semana para nunca mais esquecer. Chegávamos ao treino e havia câmaras em todo o lado. A adrenalina era tanta que dormíamos poucas horas. Sentimo-nos quase como se fôssemos jogadores de uma equipa grande", conta.

É certo que o desfecho podia ter sido mais feliz - derrota por 2-1, na final, com um golo de Saviola perto do fim -, mas as boas recordações... ninguém lhas tira. "Eliminarmos o Sporting em Alvalade, na fase de grupos, ganharmos ao Braga nos penáltis, nas meias-finais, e a palestra antes da final, em que, de repente, a luz se apaga e passam um vídeo com mensagens das nossas mulheres e dos nossos filhos. Era quem mais chorava", recorda, como quem folheia um álbum.

Um ano antes, Luís Manuel, que atualmente ajuda o pai numa empresa que fabrica portas de alumínio, já tinha vivido outra grande alegria no clube de Barcelos: a subida à Liga. "Foi inacreditável. Duas horas antes de começar o último jogo, com o Fátima, já estava lotação esgotada. E depois de ganharmos, na cidade, estavam à vontade 20 mil pessoas na rua", aponta, enquanto recorda uma outra subida de divisão marcante: "No Leiria, quando chegámos ao fim da primeira volta em último e acabámos por subir".

Passe Curto

Nome: Luís Manuel Mendes Pereira

Naturalidade: Braga

Idade: 36 anos (25/06/1981)

Clubes que representou: Braga, Joane, D. Sandinenses, Leixões, Nacional, Vizela, Gil Vicente, Leiria, Lousada, Aves, Vilaverdense e Brito

Principal título: um título de campeão da 2.ª Liga