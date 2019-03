Sobrado: Há 50 anos a despertar e alimentar a paixão de gerações

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 16:19 Facebook

Sobrado celebra cinco décadas de existência. Clube é a principal bandeira da freguesia

A 23 de março de 1969, sob a presidência de Joaquim Rocha, nasceu o Clube Desportivo de Sobrado. Desde então, tornou-se numa das principais bandeiras daquela freguesia do concelho de Valongo. Passou a granjear respeito e admiração no distrital da A. F. Porto e em 2014 viveu o maior feito desportivo da história, com a inédita subida ao Campeonato de Portugal, escalão em que competiu durante duas temporadas.

Fundado para dinamizar o futebol na freguesia, o Sobrado começou, inicialmente, por usufruir das instalações da Casa do Povo de Sobrado. Treinado por Hassan Ali, que representou o F. C. Porto, o clube ganhou logo duas taças complementares na A. F. Porto. E sempre com jogadores da terra, que jogavam a custo zero. Como prémio tinham uma cerveja e sandes, na mercearia do Araújo, que funcionava como local de convívio entre os jogadores. Sobretudo depois dos jogos, em que eram apoiados por centenas de adeptos.