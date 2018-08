Ter aval de Mourinho para realizar um desejo

Norberto Vasconcelos Sousa 28 Maio 2018 às 19:50 Facebook

Dois anos depois de pendurar as botas, Bruno Aguiar recorda, com orgulho, a carreira de futebolista. Um percurso que começou com oito anos de idade e que lhe permitiu realizar o sonho de criança.

"Ser campeão pelo clube de coração, o Benfica, foi algo com que sempre sonhei e que me enche de satisfação", realça do antigo médio, que atualmente se dedica a investimentos na área imobiliária.

Formado na Luz, Bruno Aguiar teve um aval especial para fazer carreira na equipa principal do Benfica. "O José Mourinho foi ver um jogo da equipa B e disse-me que tinha gostado das minhas qualidades e que falaria à Direção para renovar comigo, pois ia apostar em mim. Acabei por fazer um contrato por mais cinco anos", revela o ex-futebolista, que concretizou o sonho quatro anos mais tarde, quando, com Giovanni Trapattoni no comando técnico da equipa, foi campeão pelo Benfica, em 2004/05. "Tal como o Chalana, foi um treinador especial, de quem gostei muito. É uma época que ficará para sempre na minha memória", recorda.

Perseguido pelas lesões, Bruno Aguiar não se afirmou na Luz e rumou ao Hearts. "É do futebol escocês que sinto mais saudade. Os ambientes extraordinários e os estádios cheios. Foi fantástico", lembra o médio, que teve direito a um cântico próprio dos adeptos. "Fui muito acarinhado e, recentemente, fui abordado por uns adeptos cá em Portugal, que se lembraram de mim. É muito gratificante".

Passe Curto

Nome: Bruno João Morais Aguiar

Naturalidade: Lisboa

Idade: 24-02-1981 (37 anos)

Clubes que representou: Benfica, Gil Vicente, Alverca, Hearts, Omonia e Oriental Principais títulos: um campeonato e uma Supertaça nacional, uma Taça da Liga escocesa, um campeonato, duas Taças e duas Supertaças do Chipre.