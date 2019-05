Tradição secular junta gerações nas águas do ave

José Pedro Gomes Hoje às 20:43 Facebook

Clube Fluvial Vilacondense é uma referência na canoagem e no remo da região Norte há 113 anos.

Qualquer instituição desportiva que atinja um patamar centenário merece um evidente reconhecimento pela sua longevidade, mas quando a isso se soma um percurso de êxitos, transversal a milhares de atletas, fica garantido um inapagável lugar na história. Com 113 anos, o Clube Fluvial Vilacondense já ganhou esse estatuto, depois de formar sucessivas gerações de jovens em desportos aquáticos, onde, apesar do ecletismo, a canoagem e o remo surgem como os mais emblemáticos.

Do posto náutico situado na margem do rio Ave saem, diariamente, dezenas de atletas com as suas embarcações para deslizar pelas águas do cartão de visita de Vila do Conde, mantendo um gosto e uma tradição que passa de pais para filhos.