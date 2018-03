Trilhos para fazer também de noite

Isabel Peixoto Hoje às 20:40 Facebook

Cerca de 90 km de trilhos com diversos graus de dificuldade e que podem também ser percorridos à noite é a grande novidade do centro de trail running de Valongo, inaugurado este fim de semana.

Composto por quatro circuitos que se estendem, maioritariamente, pela serra de Santa Justa, o centro de trail running dispõe de algumas estruturas de apoio, como balneários e lava-pés. A marca mais distintiva é a possibilidade de utilização noturna, pois todos os percursos estão dotados de sinalética refletora.

"Há muita gente que tem um grande apelo para fazer caminhada e até corrida noturna", justificou ao JN José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara. O autarca acrescentou que, incluindo a construção de uma ponte de madeira sobre o rio Ferreira, o investimento total no centro "andou próximo dos 90 mil euros", totalmente suportados pelo orçamento municipal.

Pelas quatro freguesias

Dos quatro percursos, o que apresenta maior grau de dificuldade é o trilho do vale longo, que tem uma extensão de 45 km e visita as quatro freguesias do concelho. Ao atravessar uma parte da vila de Campo e também da cidade de Valongo, permite aos praticantes algum tipo apoio, sobretudo para reforço alimentar e hidratação. É um circuito que, pela distância e pelo desnível, só deve ser percorrido por que está em boa forma física.

O mais fácil de todos é o trilho do rio Ferreira. Ao longo de 10 km, desenha-se junto aos rios Simão e Ferreira até chegar à aldeia de Couce, sem deixar de fora uma passagem pelos moinhos do Cuco. Também bastante acessível é o percurso da Santa Justa, que apresenta já alguma inclinação apesar de ser, tal como o anterior, uma boa aposta para quem quer iniciar-se na corrida de montanha. Há vários pontos panorâmicos pelo meio.

Por fim, há o trilho do paleozoico, que, com os seus 23 km, é já considerado de dificuldade média. Deve o seu nome ao facto de grande parte do traçado ser dentro do parque paleozoico, de singulares características geológicas.

Ao longo desta semana, deverá ser possível fazer o download dos percursos para o telemóvel.