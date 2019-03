Um Castêlo com muralhas feitas de união e talento

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 16:17 Facebook

Castêlo da Maia Ginásio Clube conta com 200 atletas na formação. Voleibol é forte tradição desde 1973.

Foi em 1973, na vila de Castêlo da Maia, que se ergueu uma fortaleza que viria a ser referência no voleibol nacional. Com muralhas forjadas pelos princípios da amizade, entreajuda e desportivismo, o Castêlo da Maia Ginásio Clube (CMGC) tem resistido, ano após ano - e com nota positiva - , às intempéries que têm assolado as modalidades amadoras. Na verdade, num percurso recheado de vitórias, a falta de patrocínios tem sido a "dor de cabeça" mais difícil de eliminar. "Com a crise que o nosso país viveu, em 2011/12, perdemos vários patrocinadores. Desde então tem sido difícil", explica Celestino Fonseca, presidente do Câstelo da Maia há dez anos.

Quem entra na sala de troféus não consegue ficar indiferente. Ali, o brilho das centenas de taças rivaliza com a combinação de cores dos galhardetes pendurados nas paredes. É neste espaço, onde o passado se funde com o presente, que as memórias fervilham na cabeça de Celestino. "Tenho vários momentos que me vão marcar para a vida. O nosso objetivo é formar bons atletas, sem esquecer a parte humana. Para se ser bom jogador ou jogadora são necessários princípios e valores", afirmou.