Um ensaio para lá dos holofotes da fama

Secção de râguebi do Sport Club do Porto conta com mais de 100 atletas. Projeto nasceu há sete anos

Râguebi Num país onde o futebol é rei e absorve grande parte das atenções, convencer miúdos a jogar râguebi não é propriamente uma tarefa fácil. Pelo menos, à primeira vista. Mas ainda há quem tente contrariar a tendência e o consiga com bastante sucesso. A secção de râguebi do Sport Club do Porto (SCP), fundada em 2012, conta com mais de 100 atletas e espelha esse trabalho que é feito longe dos holofotes mediáticos.

No meio de muitas bolas de râguebi voadoras e gritos eufóricos, os jovens placam, caem e levantam-se. No fim, com os olhos focados na treinadora Daniela Correia, conhecida por "Deolinda", recebem as lições. Afinal, foi com ela e com o professor Nuno Gramaxo, que tudo começou. "Passámos por várias escolas para divulgar o projeto "Valorizar os valores". Conseguimos transmitir a mensagem que neste desporto defendemos os valores e atraímos muitos jovens para o Sport", disse Daniela Correia, que para além de professora é jogadora e capitã da seleção nacional feminina de râguebi.