Uma equipa de máxima camaradagem e segurança

Início da tarde e o sol comparece em força no Parque da Cidade, no Porto. A animação é grande junto às instalações da Polícia Municipal do Porto (PMP) e está tudo a postos para mais um treino. "Depois disto, era um mergulho", brinca Ricardo Carvalho, 40 anos, o capitão da equipa de atletismo da PMP, que nasceu em agosto de 2016.

"Este grupo é muito homogéneo e estas iniciativas ajudam a reforçar a camaradagem. Se, porventura, existir algum stress este espaço serve para clarificar tudo e, no fim, fica tudo bem", salienta Carvalho, que elogia o compromisso assumido por todos os agentes: "Há muito treino individual, porque nem sempre é fácil conciliar escalas e horários, mas tentamos fazer uma gestão de acordo com os grupos e treinar em simultâneo. Estamos aqui para nos divertir mas é necessário ter alguma organização".

Adepto confesso de trails, Ricardo Carvalho tem uma ambição: "Vou ter de levar esta malta à Serra de Valongo para experimentar outros desafios. A montanha leva-nos ao limite. A estrada é mais rolar e causa-me monotonia, mas não deixo de estar aqui ao lado dos meus colegas com todo o entusiasmo. O convívio tem sido fantástico".

Vítor Estrela, 49 anos, um dos fundadores do projeto, abana a cabeça, em sinal de aprovação. "É mesmo isso, mente sã, corpo são. Não é fácil conciliar o lado profissional e a vida familiar, mas quando se quer arranja-se tempo para tudo. Neste momento, somos 12 atletas mas acredito que, a curto prazo, iremos ser muitos mais", destaca Estrela, que agradece o apoio do comandante intendente Leitão da Silva e da comissária Maria Aurora: "O diálogo não podia ser melhor. Estão sempre disponíveis para nos apoiar".

Ataque à corrida de São João

No horizonte está a participação na corrida de São João, do Porto, a 17 de junho. "Damos prioridade às corridas no Porto e essa não podemos falhar", explica Ricardo Carvalho, que se congratula com o recente terceiro lugar no campeonato das forças de segurança: "Foi muito bom, tendo em conta o tempo que esta equipa consegue trabalhar junta".