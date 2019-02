Uma referência no voleibol jogado com sexto sentido

José Pedro Gomes Hoje às 18:56 Facebook

AVC Famalicão especializou-se na vertente feminina da modalidade e já cativa atletas de toda a região

Nascido em 1998 como Académico Voleibol Clube e recalibrado, em 2008, para Atlético Voleibol Clube, houve algo que nunca mudou nas duas décadas de existência deste emblema de Famalicão: a ambição e que a sigla AVC seja sinónimo de referência no panorama regional e nacional do voleibol feminino. Os resultados desportivos, e, sobretudo, os números da abrangência formativa, têm demonstrado que a missão tem sido bem sucedida, num clube que se especializou na vertente feminina da modalidade, e que, atualmente, acolhe mais de uma centena atletas, em vários escalões de formação. Todas têm o sonho de chegar à equipa sénior, líder do campeonato nacional, e que em 2015/16 teve como ponto mais alto a conquista do triplete (campeonato, Taça de Portugal e Supertaça).

Os responsáveis do AVC acreditam que os recentes sucessos da formação sénior servem de espelho motivacional para os restantes escalões, mas não abdicam da filosofia que a formação desportiva é tão importante como o desenvolvimento do caráter humano e social das suas atletas.

"Defendemos uma tríade de complementaridade entre família, escola e desporto. E se é certo que queremos conquistar títulos e ter representatividade, não nos deixamos iludir com sucessos imediatistas, porque formar jovens e preparar as cidadãs do futuro é o mais importante", partilhou com o JN Paulo Marques, coordenador e treinador do AVC.