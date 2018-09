Valentina Vignali, a musa do basquetebol

Arnaldo Martins 05 Junho 2018 às 17:23 Facebook

Apareceu ao lado de Cristiano Ronaldo num evento comercial em Madrid e despertou a atenção de toda a gente. Provavelmente, até de "Gio" Rodríguez, a cara metade do craque português. Mas, afinal, quem era aquele "mulherão" de 1,83 metros e uma silhueta capaz de fazer inveja a muitas modelos? Eis a pergunta para um milhão de dólares.

A resposta encontra-se na liga italiana de basquetebol, onde brilha Valentina Vignali, considerada a jogadora mais sexy do campeonato. A beldade, de 26 anos, já é uma estrela e acumula mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, mas agora com a "bênção" de CR7 o mediatismo subiu de nível.

Os talentos de Valentina não se esgotam nos pavilhões, pois a jogadora também sabe desfilar nas passerelles, já apresentou programas na TV e, em 2013, aceitou o convite para posar para a Playboy. Uma polivalente que não passa despercebida e que atualmente defende as cores do Idea Sport Basquete Milão.

A paixão pelo basquetebol surgiu aos oito anos. "Quando aquela bola laranja veio ter comigo, percebi logo que tinha encontrado o desporto da minha vida. Eu era dançarina, mas a minha altura não ajudava. No basquetebol, foi o contrário", explicou Valentina. "A moda é a outra paixão. Às vezes, não durmo e tenho de percorrer quilómetros para conseguir estar num jogo depois de ter estado num desfile, mas adoro a minha vida. Gostava de ter mais tempo com a família e com os amigos, mas já estou habituada".

Nas redes sociais, descobre-se a modelo com a camisola dos Los Angeles Lakers. "Sou fã deles desde criança. Aquele equipamento amarelo e roxo fascina-me", salientou a jogadora, que deixou uma boa notícia para os amantes lusos da modalidade: "Portugal está na minha lista. Mais tarde ou mais cedo, vou visitar o país. Pode ser até que alguma equipa se interesse por mim". Estão à espera de quê, meus senhores?

Passe Curto

Nome Viola Valentina Vignali

Idade 27 anos

Nacionalidade Italiana

Profissão Jogadora, modelo e apresentadora