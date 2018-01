Veronica Valle, o capricho de Hamilton

Arnaldo Martins Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Do Equador, chega-nos a exótica Veronica Valle, olhar sedutor e curvas voluptuosas que comprovam as suas origens da América do Sul. Em 2015, a jovem modelo esteve três meses com o campeão do Mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, e, pelos vistos, ganhou muito para contar e... contou.

Há dias, ao "Daily Mail" e ao "The Sun", abriu o livro sobre o suposto mau feitio do britânico e as suas alegadas obsessões sexuais. "Queria fazer um ménage à trois. Foi constrangedor, não sei se estava a brincar", foi a primeira revelação de Veronica, que preencheu o vazio de Lewis Hamilton depois de o piloto ter sido largado pela cantora Nicole Scherzinger, com quem manteve uma acesa relação durante sete anos. "Ele não quis casar-se e ela deixou-o. Foi difícil para ele, acho que nunca superou a separação", disse a modelo equatoriana, que conheceu Hamilton através das redes sociais.

Nos primeiros tempos, a relação rolou em bom ritmo, com passeios e viagens, mas, ao fim de três meses, a coisa esfriou. "Ele usou-me para ter sexo", foi a conclusão, pura e crua, de Veronica, indiscutivelmente, uma mulher magoada.

Na memória ficou um episódio ocorrido no jato particular de Hamilton. "O piloto usou a casa de banho particular e o Lewis ficou furioso. Queria despedi-lo", conta Veronica, que, alegadamente, também foi alvo dos desatinos do piloto: "Uma vez, quando estava com os amigos, chamou-me gorda. Se fosse a primeira a pegar em comida, dizia que estava a comer muito e que devia ter cuidado".

Está bom de ver que a coisa só podia dar para o torto e assim foi. Veronica continua a seguir o seu caminho nas passerelles e também frequenta aulas de representação. "É o meu sonho. Estou a fazer um esforço para tentar conciliar as duas atividades. Sinto-me bem comigo mesma", fez questão de salientar, mostrando estar bem resolvida depois dos episódios com Hamilton: "A minha prioridade é a minha filha e a família". Muito bem, Veronica, para frente é que é o caminho.

Passe Curto

Nome Veronica Valle

Idade 26 anos

Nacionalidade Equatoriana

Profissão Modelo