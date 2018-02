Wagner Silva: A memória de leão que é espelho do presente

Ana Tulha Ontem às 17:10 Facebook

Atual treinador-adjunto da equipa de voleibol do Sporting, Wagner Silva também já brilhou dentro do campo e também de leão ao peito.

Se há imagem que serve de retrato fiel ao passado e presente da carreira de Wagner Silva é esta. É que o atual treinador-adjunto da equipa de voleibol do Sporting viveu os momentos mais marcantes do percurso de atleta... de leão ao peito, pois claro. "O Sporting foi o melhor clube que representei e o que mais me marcou, por vários motivos: ganhei três campeonatos, três Taças de Portugal e ainda conheci lá a minha mulher, que era do atletismo", aponta, bem disposto.

Só que, já diz a sabedoria popular, não há amor como o primeiro. Por isso, entre todos os troféus que festejou de verde e branco, não consegue deixar de destacar o primeiro título nacional conquistado ao serviço do Sporting, o primeiro de Wagner em Portugal. "Na altura, o voleibol português era dominado pelo Benfica. Teve um sabor especial também por isso", salienta.

O sotaque carioca não engana, mas, mesmo tendo nascido no Rio de Janeiro, o antigo oposto ainda chegou muito a tempo de ser património nacional. Afinal, além das passagens por uns quantos emblemas portugueses e de ter quase duas dezenas de títulos conquistados por cá, Wagner Silva ainda somou 88 internacionalizações pela equipa das quinas. "Campeonatos da Europa, poules olímpicas... Vivi mesmo muito coisa pela seleção", lembra. O maior motivo de orgulho? "Ser capitão e liderar aquele grupo de atletas em duas ligas mundiais", conta, a rebentar de satisfação.

PASSE CURTO

Nome: Wagner Luís Lopes da Silva

Naturalidade: Rio de Janeiro (Brasil)

Idade: 38 anos (27/07/1979)

Clubes que representou: América, Flamengo, Académica de Espinho, Nacional, Sporting, Sp. Espinho, Numancia, Castêlo da Maia, Benfica

Principais títulos: sete títulos de campeão nacional, seis Taças de Portugal, seis Supertaças