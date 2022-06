Isto é mesmo uma sapatilha?

Ivete Carneiro Hoje às 18:51 Facebook

As novas Kinvara da Saucony são o calçado mais leve que já nos foi dado experimentar. Tanto que até se estranha....

Chegadas ao número 13, as Kinvara transformaram-se em, digamos, meias. Literalmente. As que a escriba destas linhas, mulher, testou pesam 184 gramas (213 para os senhores). E isso, amigos atletas, é incrível. Com prós e contras, naturalmente...

A marca norte-americana quis oferecer aos clientes habituais o máximo de velocidade sem sobrecarregar a sapatilha com placas de carbono, que guarda para modelo de topo como as Endorphin, que, por estes dias, também conhecem novos lançamentos. E daí resultou uma sapatilha que nem se sente quando se põe o pé na estrada, conferindo uma passada muito perto do natural, até pela mínima diferença entre o calcanhar e os dedos.

Preparadas para o asfalto, são efetivamente rápidas. E esse é um dos "prós" das Kinvara 13.

O outro é a nova malha superior, que além de ser totalmente feita de material reciclado, é uma peça única e flexível, que abraça literalmente o pé e é extremamente respirável, ao ponto de se sentir o ar nos dedos e de parecer não reter qualquer tipo de humidade, seja do tempo, seja do suor. A língua almofadada tem uma patela para facilitar os ajustes e os cordões são elásticos.

O terceiro ponto a favor das Kinvara 13, pelo menos para o nosso gosto, é o drop minimal: 4 milímetros, como é característica do modelo.

E agora a parte dos contras: A leveza faz-se à custa do amortecimento. Existe, deve-se à espuma PWRRUN que se estende por toda a entresola e tem proteção de borracha nas partes de maior desgaste. Mas o impacto está lá, sente-se o chão, não há cá placas de carbono nem solas em barco que projetem a passada. É o clássico, o bom velho clássico, pelo que este modelo não serve para longas distâncias.

A marca publicita-a com o slogan "Velocidade pura e simples". Concordamos. É uma sapatilha perfeita para recordes em curtas distâncias ou para treinos intervalados. Ou para usar no dia-a-dia, dependendo, claro, da cor. O nosso modelo, cedido pela marca, é amarelo. Auch!

O PVP recomendado é de 140 euros

Nota: o produto foi cedido pela marca.