João Almeida: "Os adversários estão mais de olho em mim"

Em outubro, João Almeida parou Portugal graças a uma notável participação no Giro. Foi líder da prova durante 15 dias consecutivos, um recorde absoluto para um ciclista sub-23. A três etapas do fim, cedeu o comando e acabou por terminar no quarto lugar da geral individual.

Na última semana, provou que o bom resultado em Itália não foi obra do acaso, ao concluir a Volta aos Emirados Árabes Unidos na terceira posição. Uma proeza, já que a prova pertence ao World Tour, o nível máximo do calendário mundial. Com 22 anos, João Almeida, natural de Caldas da Rainha, continua a surpreender e promete voltar a obrigar o país a colar os olhos à televisão durante as suas provas. Em maio, volta a correr o Giro e garante, em entrevista ao JN, que vai ser ainda mais ambicioso.

Acabou de ter uma excelente prestação na Volta aos Emirados Árabes Unidos. Satisfeito?