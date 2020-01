Magia dos patins faz a Oliveirense crescer no hóquei

Ontem às 23:14 Facebook

Secção já ultrapassou a centena de atletas e aponta a títulos nacionais na formação, algo inédito na história

Oliveira de Azeméis é uma cidade com uma cultura desportiva assinalável. "Numa terra como esta, que tem futebol, basquetebol ou futsal, conseguirmos captar miúdos para o hóquei em patins, que é uma das modalidades mais complexas de praticar, é importante", assume Paulo Rui Almeida, treinador dos sub-19 e que dá uma mãozinha nos sub-23 sempre que é necessário. A pensar nisso, os responsáveis pela secção decidiram "trazer a escola ao pavilhão". Como? "Através de um protocolo, foi inserida no desporto escolar a modalidade de hóquei em patins. Como as escolas do nosso concelho não têm condições para terem esta modalidade, os miúdos vêm treinar ao nosso pavilhão, com os nossos treinadores", explica Avelino Bastos, o responsável pela secção na Oliveirense.

O projeto, iniciado recentemente, já valeu a chegada ao clube de algumas crianças, sendo que a expectativa é que esse número cresça nos próximos anos. O total de atletas já é superior a uma centena, e o clube quer chegar aos 130, "o limite nas atuais condições".