Mariana na pista e no rasto do sonho olímpico

A médica pode esperar. Aos 19 anos, a atleta filha de Albertina Machado tem mais pressa de pódios e de glória

Mariana deixou há muito de ser só "a filha da Albertina Machado", como foi anunciada ao ingresso nas pistas de tartã. A menina de 19 anos preza e agradece muito à ascendência e a própria mamã, atleta olímpica nos anos 1980, transborda de orgulho por se ver superada pelo rebento, uma das maiores promessas do meio-fundo português das últimas décadas. "Já agora, corro pela minha identidade", diz a jovem atleta do S.C. Braga, carregadinha de ambição e de sonhos. Tóquio 2020 está a uns seis segundos, o que é muita coisa em 1500 metros, mas nada é impossível e ainda há atalhos de qualificação, nas cotas dos rankings olímpicos, para vencer a distância e dar asas à esperança. Pernas para que vos quero!

Por estes dias, a estudante de Medicina (frequenta o segundo ano, na UM) anda feliz da vida com o bronze conquistado nos Europeus de corta-mato, decorridos em Lisboa, no passado fim de semana. Não é bem o terreno dela, mas subiu ao pódio sub-20 e voltou a afirmar-se entre as melhores do continente. "Mesmo que sinta que não sou uma atleta magnífica no crosse, tento sempre estar ao nível das melhores. Gosto mais da pista, mas o corta-mato é muito importante. Dá-me força, dá-me garra, dá-me raça", diz Mariana.