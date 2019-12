Miúdos com cláusulas de graúdos

Arnaldo Martins Hoje às 18:44 Facebook

Cem milhões para comprar Cristiano Ronaldo? Loucura. Não, esqueçam isso! Há 10 anos, assim parecia quando o Real Madrid comprou o craque ao Manchester, mas neste período de tempo o futebol evoluiu em todos os sentidos e nos dias de hoje há uma espécie de clube de jovens com cláusulas milionárias. Veio para ficar e está a alargar horizontes a nível nacional e internacional.

Num raio-X a jovens até aos 20 anos que evoluem no futebol cá do burgo, a defender as cores dos três grandes, do Braga e do Vitória de Guimarães, outros dois clubes que apostam na formação, consegue-se encontrar cláusulas elevadas ainda nos juvenis. No F. C. Porto, David Vinhas, de 16 anos, tem uma cláusula de 50 milhões. É apenas um exemplo para ver na lista abaixo. No plano interno, João Félix subiu a escala na época passada, quando foi blindado com 120 milhões, mas, há dias, Fábio Silva, a nova coqueluche do F. C. Porto, rebentou a escala, chegando aos 125 milhões. Para já, é o novo rei das cláusulas. Até quando?