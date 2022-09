Newcastle guarda Diogo Costa para janeiro

Clube inglês mantém internacional português debaixo de olho e prepara nova investida na reabertura do mercado. F. C. Porto trabalha sucessão

Diogo Costa está de pedra e cal na baliza do F. C. Porto até final do ano. A partir daí, na reabertura do mercado, em janeiro, o cenário muda de figura, pois o guarda-redes continua a ser um alvo apetecível, sobretudo para emblemas da Premier League.

O JN sabe que o Newcastle continua atento ao trajeto do internacional português e pensa no guarda-redes para o futuro. Em junho, emissários dos "magpies" observaram Diogo Costa na partida da Liga das Nações entre Portugal e Espanha, onde o guarda-redes foi titular. Com o Mundial à porta, o número 99 perfila-se como um dos eleitos de Fernando Santos e aponta a uma valorização no mercado. Segundo o "Transfermarkt", Diogo Costa vale 25 milhões, mas a cláusula de rescisão está fixada nos 60.