Nova Estrela invencível já brilha na Reboleira

Arranque quase perfeito faz crescer expectativa no futebol.

O Clube Footbal Estrela da Amadora SAD entrou na cápsula do tempo com o objetivo de resgatar e fazer renascer o passado histórico do octogenário Futebol Clube Estrela da Amadora - extinto em 2011 após uma grave crise financeira e um acumular de dívidas de 11,5 milhões de euros - mas num estilo e visão modernos. A duração da viagem ainda é incerta - ninguém se compromete com prazos - apesar do desejo de reencontro com a primeira Liga ser ambicionado para "amanhã". A equipa lidera a série G do campeonato do Portugal e é o mais recente tomba-gigantes na Taça de Portugal, ao eliminar o Farense.

Com um tiro de partida a 13 de julho - fusão do Sintra Football Clube e do Clube Desportivo Estrela, primeiro sucessor do embrionário amadorense - a "nova estrela" da Reboleira apresenta um registo de invencibilidade notável - dez vitórias e um empate - e será, muito provavelmente, o único clube do Mundo que nunca conheceu a derrota.