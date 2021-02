Nova geração de árbitros mostra cartão vermelho às ameaças

Arnaldo Martins Hoje às 16:43 Facebook

Arbitragem é setor escaldante e muitos jovens desistem no primeiro ano de atividade. Exceções remam contra a maré

Se há atividade onde o melhor é passar despercebido é, indiscutivelmente, a arbitragem. O setor continua em ebulição e o escrutínio é constante. Quando o erro surge em jogos mais mediáticos, ai Jesus, a coisa fica ainda mais apertada. Além dos insultos, surgem as pressões e, inclusive, ameaças de morte, agora tão em voga nas redes sociais. Luís Godinho, após o Braga-F. C. Porto, da meia final da Taça de Portugal, é o exemplo mais recente. Como é que jovens em início de carreira, que ganham 15 euros por jogo mais despesas de transporte, olham para o assunto e projetam o futuro?

O JN ouviu a história de Diogo Santos, João Manso e Tânia Lopes, árbitros em construção que, por força da pandemia, têm aproveitado os últimos tempos para refletir e rever as leis de jogo. Até ter 18 anos, este trio só pode dirigir jogos em escalões inferiores à idade deles. Já como assistentes podem participar em qualquer jogo dos distritais. Os números mostram que 40% dos jovens entre os 16 e 18 anos desiste logo no primeiro ano de atividade, mas Diogo, João e Tânia inserem-se nos 60% que estão decididos a mostrar o cartão vermelho às ameaças no futebol. "É preciso ter força mental e mudar a cultura desportiva", dizem, em uníssono.