Nova modalidade para aumentar oferta desportiva

Casa do Povo de Sobreira aposta, há dois anos, na patinagem artística. 50 atletas sonham com títulos

Os patins há muito que fazem parte de uma história com várias décadas da Casa do Povo de Sobreira, mas estiveram sempre ligados ao hóquei. Até há dois anos, quando este clube do concelho de Paredes criou a secção de patinagem artística, uma modalidade que já deu diversos títulos mundiais ao país. O intuito da medida era apenas um: aumentar a oferta da prática desportiva a uma comunidade infantojuvenil que, afastada dos grandes centros urbanos, não dispõe de muitas alternativas ao futebol.

As cerca de 50 atletas que, rapidamente, se apaixonaram pela modalidade confirmaram a necessidade identificada pela Comissão Administrativa da Casa do Povo de Sobreira e, hoje, a patinagem artística transformou-se num hábito que meninas e meninos, assim como as suas famílias já não dispensam. Duas vezes por semana, entre as 18 e as 21 horas, o pavilhão Ernesto Silva enche-se de jovens a fazer acrobacias em cima de oito rodas, num exercício tão difícil como espetacular.